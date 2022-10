Tonnotto San Secondo - Alsenese 2 - 1 | Prima vittoria per i tuttineri

Prima vittoria in campionato per il Tonnotto San Secondo che sale così a quattro punti dopo aver battuto tra le mura amiche l’Alsenese. Passano solo otto minuti e i tuttineri sono già in vantaggio con la rete di Caraffini, poi al 41’ Terranova perviene a raddoppio. Le cose si mettono bene per i padroni di casa che nella ripresa cercano di controllare ma al 75’ Sutera accorcia le distanze e nel finale i parmensi devono stringere i denti per portare a casa il bottino pieno.