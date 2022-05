Tonnotto San Secondo - Bobbiese 0 - 0 | Tuttineri fuori dalla lotta per la promozione diretta

Lascia la corsa per la promozione diretta il Tonnotto San Secondo che, pareggiando contro la Bobbiese, lascia scappare a quattro punti di vantaggio il Castellana Fontana, vincente contro la Pontenurese, quando manca una sola giornata. I tuttineri andranno direttamente alla fase finale dei play off, senza giocare la prima fase avendo ormai sicuramente più di sei punti dalla quinta. Il match disputato questo pomeriggio tra parmensi e piacentini è terminato a reti inviolate dopo una gara accesa, ma giocata con sostanziale equilibrio. La Bobbiese è riuscita nel finale di campionato a rientrare nella lotta per il play off.