Tonnotto San Secondo - Bobbiese 1 - 2 | I tuttineri perdono lo scontro diretto

Caduta del Tonnotto che rischia di rimettere in gioco per i play off la quinta classificata che attualmente è il Noceto. I tuttineri sono scivolati in casa contro la Bobbiese che si è avvicinata e ora è a soli tre punti dai parmensi insieme alla Gotico Garibaldina.

Il match delicato è stato giocato sul filo dell’equilibrio e nel primo tempo nessuna delle due squadre è riuscita a primeggiare arrivando così all’intervallo sullo 0-0. La ripresa è iniziata sullo stesso copione della prima frazione dei gioco, con le due formazioni brave a non scoprirsi troppo.

Passata l’ora di gioco però è cambiato tutto e il match ha regalato forti emozioni quando al 70’ Rossi ha portato in vantaggio i piacentini. All’82’ il Tonnotto ha trovato la rete del pareggio con Lorenzini e ormai convinto di aver agganciato almeno un punto ha lasciato la possibilità alla Bobbiese di riportarsi in vantaggio all’88’ con Scabini quando ormai il tempo per recuperare era finito.