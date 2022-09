Tonnotto San Secondo - Brescello 1 - 1 | Passano i tuttineri ai calci di rigore

Squadra in casa

Squadra in casa Tonnotto San Secondo

Vittoria sofferta per il Tonnotto San Secondo che deve arrivare ai calci di rigore per raggiungere la qualificazione ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia ‘Minetti’. A farne le spese è il Brescello che aveva terminato i tempi regolamentari con un pareggio sull1-1. A segnare per i tuttineri è stato Pessagno e hanno risposto gli ospiti con Scalea. Ai calci di rigore sono stati invece i parmensi ad imporsi.