Tonnotto San Secondo - Carignano 0 - 0 | Saranno i tuttineri a sperare nel ripescaggio

E’ terminata con un punteggio a reti inviolate la finale play off giocata ieri tra Carignano e Tonnotto San Secondo, valida per avere accesso ai ripescaggi in Eccellenza dal Girone A di Promozione. Il risultato ha consegnato la possibilità di accedere alla categoria superiore ai tuttineri che si erano meglio classificati alla fine della regular season, anche se sembra molto difficile che possa arrivare un ripescaggio. A vincere ottenendo la promozione in Eccellenza era stato il Castellana Fontana al termine di un duello durato mesi con i parmensi di San Secondo.