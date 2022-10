Tonnotto San Secondo - Carignano 1 - 0 | Vittoria importantissima per i tuttineri

Il delicato derby tra Tonnotto San Secondo e Carignano è andato ai tuttineri che hanno trovato una vittoria importantissima contro una delle squadre più in forma del momento dopo un avvio di stagione molto complicato. A decidere l’incontro è stato il gol di Lorenzini al 33’ che ha portato in vantaggio il Tonnotto, mentre il Carignano ha cercato la via del pareggio in tutti i modi senza però riuscire ad arrivare all’obiettivo.