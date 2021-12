Tonnotto San Secondo - Carignano 3 - 0 | Tuttineri soli in vetta per una notte

Il Tonnotto San Secondo mette pressione al Castellana Fontana vincendo l’anticipo del sabato contro il Carignano e staccando i piacentini di tre punti in classifica, portandosi così in solitaria in testa alla classifica. I giallorossi invece sono rimasti in quarta posizione e rischiano di essere sorpassati dalla Bobbiese. Il primo tempo è stato combattuto, ma nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare l’incontro fino al 42’ quando Galli ha portato avanti i tuttineri. Nella ripresa poi la squadra di casa ha chiuso la pratica in due minuti segnando il gol del raddoppio al 52’ con Lorenzini e il gol definitivo della vittoria al 54’ con Galli che ha siglato così una bella doppietta personale.