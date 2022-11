Tonnotto San Secondo - Felino 2 - 1 | Rossoblù nei guai, bene i tuttineri

Squadra in casa

Squadra in casa Tonnotto San Secondo

Riprende il volo il Tonnotto San Secondo, mentre si inguaia sempre di più il Felino. Nel derby giocato questo pomeriggio i tuttineri si sono imposti per 2-1 sui rossoblù che ora sono ad un passo dai play out. E’ partito bene in realtà il pomeriggio del Felino che al 4’ ha trovato subito il vantaggio con Lattuca tenendo il risultato fino all’intervallo.

Nella ripresa però il Tonnotto è sceso in campo con grande convinzione e voglia di ribaltare il risultato. Così al 49’ Pessagno ha trovato la rete del pareggio, poi al 66’ è stato Lorenzini a decidere l’incontro raddoppiando per il San Secondo.