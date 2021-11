Tonnotto San Secondo - Fiore Pallavicino 3 - 0 | Secondo posto per i tuttineri, Pallavicino penultimo

Vittoria netta del Tonnotto San Secondo che vola al secondo posto in classifica insieme a Bobbiese e Castellana Fontana dopo una grande rimonta dei tuttineri che non erano partiti nel migliore dei modi in questo campionato. A farne le spese è il Fiore Pallavicino che rimane penultimo in classifica. A sbloccare il risultato è stato Pessagno al 39’, dopo un primo tempo combattuto. Nella ripresa ha ricominciato col pallino del gioco il Tonnotto che al 77’ ha raddoppiato con Lorenzini per poi chiudere l’incontro con un netto 3-0 all’86’ grazie al gol firmato da Bufo.