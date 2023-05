Tonnotto San Secondo - Il Cervo 2 - 0 | Tuttineri in Eccellenza, neroverdi ai play out

Il Tonnotto vola in Eccellenza dopo il lungo duello con la Pontenurese vissuto in un primo momento in rincorsa e poi in fase di mantenimento. Le due squadre sono arrivate pari alla fine della regular season, ma i piacentini dovranno passare dai play off avendo gli scontri diretti sfavorevoli, mentre i tuttineri potranno volare.

Il risvolto della partita di oggi è che l’avversario di giornata del derby, Il Cervo, è stato condannato ai play out dopo una stagione sul filo della salvezza diretta. Il match vinto per 2-0 dal Tonnotto San Secondo è stato deciso dalle reti di Traore e Lorenzini, rispettivamente al 47’ e al 63’.