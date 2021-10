Tonnotto San Secondo - Langhiranese 3 - 2 | Grigiorossi due volte avanti e poi sorpassati

Il cambiamento in panchina non ha portato al cambiamento dei risultati per la Langhiranese che nell’anticipo dell’ottava giornata del Girone A di Promozione ha perso in casa del Tonnotto San Secondo. A partire meglio sono stati però i grigiorossi che si sono portati in vantaggio al 21’ con Zanichelli. A rispondere è stato Lorenzini per i tuttoneri che ha riportato la situazione sul pareggio solo cinque minuti più tardi.

Tutto succede in fretta nel derby parmense e al 28’ è la Langhiranese a tornare in vantaggio con Drebli. Passano però solo sette minuti che i padroni di casa recuperano ancora una volta con Terranova. Prima dell’intervallo poi il match viene chiuso da Denti che al 42’ ribalta il risultato e porta i tre punti in casa del Tonnotto. Nella ripresa i padroni di casa controllano e gli ospiti non riescono a trovare lo spunto giusto per reagire.