Non decolla il campionato del Tonnotto che contro la Pontenurese conquista solamente un punto. Un gol a testa per le due formazioni che giocano una partita equilibrata trovando i gol nel primo tempo e controllandosi nella ripresa. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con Gherardi al 26’; reagiscono i piacentini che al 41’ riescono a trovare il gol del pareggio con Bonati. Un punto a testa quindi in un match che lascia entrambe le squadre nella parte centrale della classifica.