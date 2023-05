Tonnotto San Secondo - Pontenurese 2 - 0 | I tuttineri volano in Eccellenza

Dopo averla sfiorata lo scorso anno è arrivata quest’anno la promozione in Eccellenza per il Tonnotto San Secondo. Non è stata una strada in discesa, anzi, tutt’altro. La partenza della stagione è stata molto complicata e i tuttineri hanno dovuto risalire la china lentamente e in rincorsa, arrivando prima in zona play off e poi, grazie a qualche passo falso della Pontenurese anche in vetta a pari punti con i piacentini.

Eccoci arrivati quindi allo spareggio giocato oggi in campo neutro tra le due squadra che sono arrivate prime nel Girone A di Promozione: la gara è stata equilibrata e movimentata, ma ad avere la meglio alla fine è stato il Tonnotto con un secco 2-0. Il gol che ha sbloccato la partita è arrivato al 28’ dai piedi di Yener, lanciato da Castagnetti, e bravo a tirare un diagonale che ha lascito scampo a Dordoni.

Ha continuato a spingere il Tonnotto per chiuderla subito, ma senza riuscirci, così nella ripresa anche la Pontenurese ha provato a prendere coraggio, ma all’80’ ecco il gol di Anastasia che ha fatto scattare la festa. Qualche brivido nel finale, ma il risultato è stato portato a casa e ora si deve pensare in grande, l’anno prossimo arriva l’Eccellenza!