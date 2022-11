Tonnotto San Secondo - Pontenurese 3 - 1 | I tuttineri sono in risalita

Il Tonnotto fa un altro grande passo avanti in campionato vincendo in casa contro la capolista Pontenurese che viene raggiunta dal Carignano, oggi impostosi in casa della Gotico Garibaldina. I tuttineri stanno risalendo velocemente la classifica dopo un brutto avvio, più o meno come successo lo scorso anno.

A passare in vantaggio sono stati proprio i parmensi al 6’ con Caraffini, poi nel primo tempo non è successo più nulla e si è andati al riposo sull’1-0. Nella ripresa il Tonnotto ha subito raddoppiato al 52’ con Pescosta e ha poi controllato il doppio vantaggio fino all’85’ quando ha chiuso definitivamente la contesa con il tris firmato ancora da Pescosta in doppietta oggi. Due minuti più tardi Franchi ha cercato di riaprirla per i piacentini quando era ormai troppo tardi.