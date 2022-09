Tonnotto San Secondo - Solignano 1 - 1 | Solo un punto per i tuttineri contro i neopromossi

Primo punto per il Tonnotto San Secondo e primo punto anche per il neopromosso Solignano. La partita che poteva essere proibitiva per gli ospiti, regala invece un punto alla formazione appena salita dalla Prima Categoria e ancora in fase di assestamento in Promozione, mentre il Tonnotto, dopo la grande cavalcata dello scorso anno, sta deludendo in questo avvio di campionato. Dopo un primo tempo equilibrato e bloccato, a passare in vantaggio sono stati i tuttineri al 60’ con Lorenzini. La risposta degli avversari è arrivata al 75’ su calcio di rigore trasformato da Lekcaj.