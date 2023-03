Tonnotto San Secondo - Terme Monticelli 2 - 0 | I tuttineri volano al secondo posto

Non riesce più a reagire il Terme Monticelli che rimane penultimo dopo la sconfitta subita sul campo di un Tonnotto che invece aggancia la seconda in classifica a 46 punti e prova a staccare la quinta per evitare anche i play off.

Il derby parmense termina 2-0 per i tuttineri: primo tempo combattuto con i padroni di casa già meglio degli ospiti, ma negli spogliatoi si va sullo 0-0. Appena rientrati per il secondo tempo Caraffini porta avanti i suoi al 48’, poi il Tonnotto si chiude bene e al 91’ punisce ancora i biancazzurri con una rete di Traore per il 2-0 finale.