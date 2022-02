Tonnotto San Secondo - Viarolese 2 - 0 | Il testacoda termina in favore della capolista

Squadra in casa

Squadra in casa Tonnotto San Secondo

Non molla il Tonnotto San Secondo che riparte con una vittoria e mantiene la testa della classifica insieme al Castellana Fontana che oggi ha battuto il Gotico Garibaldina. A farne le spese è stata la Viarolese che continua un cammino molto complicato, rimanendo all’ultimo posto in classifica. I tuttineri sono passati in vantaggio al 12’ grazie al rigore trasformato da Terranova, poi nella ripresa hanno raddoppiato al 70’ con Lorenzini controllando tranquillamente l’incontro.