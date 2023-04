Tonnotto San Secondo - Vigolo Marchese 2 - 0 | Tuttineri in vetta, il sogno si avvera

Sale in testa alla classifica il Tonnotto San Secondo dopo una rincorsa durata tutto il campionato. La Pontenurese che è sempre stata prima, ha rallentato vistosamente nelle ultime settimane ed è stata raggiunta oggi dal momento che i tuttineri hanno vinto contro il Vigolo Marchese, mentre i piacentini sono stati fermati sul pareggio dalla Gotico Garibaldina.

Contro il Vigolo che lotta per cercare di non retrocedere, il Tonnotto tira fuori le unghie e la qualità e al 16’ passa in vantaggio con Pescosta indirizzando già il match nella giusta direzione. Il risultato rimane comunque in bilico per tutta la partita, fino all’80’ quando i parmensi accelerano e riescono a chiudere con il raddoppio di Mariniello a cui gli ospiti non riescono più a reagire.