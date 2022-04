Tonnotto San Secondo - Vigolo Marchese 2 - 0 | Per i tuttineri la vetta rimane a due punti

Vince per 2-0 il Tonnotto San Secondo che rimane a due punti dal Castellana Fontana, vincente contro il Carignano e ancora in testa alla classifica. I tuttineri rimangono in agguato in attesa di un passo falso dei piacentini e a farne le spese oggi è stato il Vigolo Marchese che, sconfitto per 2-0, è stato di fatto condannato ai play out. I parmensi hanno risolto la pratica nel primo tempo con Terranova che ha segnato una bella doppietta sbloccando il risultato al 20’ e raddoppiando al 44’ a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa la reazione del Vigolo non è stata sufficiente per impensierire i padroni di casa che hanno controllato fino al triplice fischio.