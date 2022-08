Torneo "Ettore Bolondi", domani triangolare a Traversetolo

E’ in programma per domani, giovedì 18 agosto, il triangolare Ettore Bolondi che vedrà impegnate a Traversetolo tre realtà della zona. Al centro sportivo Sergio Tesauri si affronteranno infatti Tonnotto San Secondo, Piccardo Traversetolo e Team Traversetolo. Il primo match in programma alle 17,30 si giocherà tra gialloneri di Eccellenza e tuttineri di Promozione. Nella seconda sfida alla Piccardo si opporranno i rosanero del Team Traversetolo appena promossi in Promozione. Chiuderà alle 19,30 Team Traversetolo-Tonnotto San Secondo. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e si potrà seguire l’evento anche live sul canale Twitch.