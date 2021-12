Tritium - Borgo San Donnino 0 - 1 | Vittoria al 94' sotto la neve

Torna alla vittoria il Borgo San Donnino che fa festa sotto la neve a Trezzo sull’Adda dopo aver domato la Tritium per 1-0 in uno scontro diretto fondamentale per la salvezza. Parte bene la squadra di casa che al 12’ prova ad andare in rete sfruttando una frenata del pallone sulla neve, ma Frattini riesce in scivolata a togliere la palla dalla disponibilità di un avversario. Reagiscono poi gli ospiti con Isufaj che diventa protagonista in un paio di occasioni ma è troppo impreciso e non trova la porta. Brivido poi al termine della prima frazione di gioco quando Maspero calcia una bella punizione dai 20 metri e la deviazione di Salami costringe Frattini ad alzare il pallone sopra alla traversa.

Nella ripresa il campo peggiora a causa della nevicata e intorno al 60’ l’arbitro deve interrompere la gara per consentire di rifare le linee di campo. Dopo sette minuti la partita riprende e Scaramuzza prova a sorprendere Frattini dalla distanza senza però riuscire. All’89’ ci prova il Borgo quando Porcari calcia un corner che viene raccolto da Lupoli, ma nonostante la posizione ravvicinata, il pallone si blocca incredibilmente sulla linea di porta e la difesa avversaria riesce a sventare il tentativo. La partita sembra destinata a finire a reti inviolate, ma al 94’, a pochi secondi dalla fine del match, Dodi crossa sul secondo palo dalla destra e trova Caniparoli che raccoglie col sinistro liberandosi e batte Migliore facendo cadere il gelo sulla Tritium.