Vazquez parla da leader: "Con 3 dietro può darsi che siamo più sicuri"

Al termine del match vittorioso sul campo del Cittadella, ecco il commento di Franco Vazquez, autore del primo gol crociato: “L’importante era vincere, speriamo che sia il punto di partenza per noi per il campionato. Con 3 dietro può darsi che siamo più sicuri; in campionato siamo stati anche sfortunati in gare come contro la Spal o il Frosinone, oggi abbiamo vinto, il calcio è questo. Dobbiamo continuare così, il Mister ci chiede di essere più compatti e aggressivi, speriamo di esser così anche lunedì”

“Sono tutte gare complicate, vincere qua non è facile. Sono uscito per un colpo preso a inizio partita, non volevo uscire prima, sono riuscito a giocare fino quasi alla fine. Nel calcio di oggi è importante che ci sia il mix di esperienza e giovani, in questa categoria sono entrambi importanti. Brunetta? Ha fatto una grande gara, chiaro che possiamo giocare insieme”