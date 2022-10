Vazquez, partenza lenta: aspetta i gol e il rinnovo

E' ancora a caccia del primo gol con la maglia del Parma, Franco Vazquez, coinvolto più che mai nel progetto di Fabio Pecchia che si affida ancora a lui per battere la Reggina e continuare a sognare in grande senza parlare. Come fa lui, d'altronde: Mudo fa cantare i piedi, anche se in questo primo scorcio di campionato sembrano un po' più imballati. Non è la prima volta che Vazquez fa registrare queste partenze lente, nel corso della sua carriera ci sono stati altri momenti di pausa tra lui e il gol, una storia che è sempre stata contraddistinta da una certa discontinuità. Solo quella scorsa, per sua stessa ammissione, è stata 'singolare' dal punto di vista realizzativo. Sotto la doppia gestione Maresca-Iachini, Vazquez ha segnato 14 volte, superando il suo precedente record in carriera raggiunto nel 2014/2015 in Serie A al Palermo, con Iachini. Nelle prime otto giornate, i gol erano 3, con un assist. Questi sarebbero diventati 11, alla fine del campionato. Aveva giocato prevalentemente da seconda punta, più vicino alla porta e aveva finito segnando 10 gol. Non male.

L'ex Palermo, anche se ancora a secco, resta imprescindibile nello sviluppo della manovra del Parma e nell'economia di un gioco che passa spesso da lui. Contro il Pisa ha giocato 94 palloni, è stato il calciatore in campo a toccarne di più. Anche senza gol, Vazquez è resta colui che nell'ottava giornata ha fatto registrare il numero più alto di dribbling riusciti in Serie B: 8. Una statistica che spiega in buona parte il trattamento che gli avversari riservano settimanalmente al Mudo, giocatore bistrattato che ha subito più falli di tutti nell'ultima giornata: 5, a pari merito con Stefano Sabelli del Genoa e Jeremy Menez della Reggina prossimo avversario del Parma che arriva alla sfida con la capolista a corto di uomini.

Alterna grandi giocate a momenti di assenza per via del pressing asfissiante e degli avversari che lo braccano. Alle volte trova pochi spazi, altre non è lucidissimo. Ma Vazquez assente del tutto non è quasi mai stato, le sue partenze diesel sono una costante della sua carriera. L'anno scorso, nell'annata anomala dal punto di vista realizzativo, come la definisce lui, dopo 8 giornate aveva segnato due gol ma con la groppa due rossi. Nell'anno in cui ha vinto l'Europa League al Siviglia, 2019/20, aveva fatto una comparsata di appena 47' in otto gare. Zero gol anche li. Zero gol e zero assist anche nel 17/18, sempre in Spagna. L'anno dopo andò appena meglio, con un gol e un assist nelle prime otto partite. Ha chiuso con 34 presenze, 3 gol e 5 assist.

Il gol non è mai stato né una caratteristica, né un'ossessione per il numero dieci del Parma che ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2023. Il club e il suo entourage avevano solo messo in piedi qualche ragionamento per provare a prolungare questo matrimonio. L'arrivo di Fournier ha rimandato gli incontri ma i prossimi giorni potrebbero essere quelli buoni per un approccio deciso in questo senso. Meglio se dopo un gol di modo che Vazquez possa risultare più convincente. D'altronde nel caso di Franco ha sempre parlato il campo. El Mudo è così, un leader carismatico del quale Pecchia non fa a meno.