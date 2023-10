Venezia-Parma LE ULTIME | Pecchia lancia Benek per provare l'allungo

Fabio Pecchia dovrà rivedere qualcosa in vista della formazione anti-Venezia. La squadra è partita dopo la rifinitura ma Estevez e Partipolo sono rimasti a casa. Entrambi alle prese con un problema di natura muscolare (per l'esterno un guaio all'adduttore), torneranno a disposizione dopo la sosta. Non si sa quando, non ci sono tempistiche certe, sta di fatto che il Parma perde due pedine fondamentali. L'allenatore del Parma, intanto, ha studiato le possibili contromosse per la gara delicata del Penzo che chiude un ciclo di fuoco. Il Parma vuole tenersi stretta la testa della classifica, il Venezia ha l'obbligo di rosicchiare qualche punto per rimanere attaccato al vertice.

Davanti a Chichizola potrebbe rivedersi Circati in coppia con Osorio: "Ho diverse soluzioni, vediamo" - ha detto in conferenza stampa l'allenatore crociato, menzionando la buona prova del venezuelano e Delprato a Cremona. Problemi di abbondanza che, in questo caso, piacciono parecchio a ogni allenatore. A centrocampo la coperta si è accorciata un attimo. Senza Estevez, le opzioni in mediana si riducono. Probabilmente si va verso la riconferma della coppia Hernani-Bernabé, con Sohm chiamato a dare man forte in fase di non possesso.

Davanti toccherà ancora Bonny, sorretto da Man e Benedyczak, con ?olak pronto a subentrare.

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (4-4-2): Bertinato; Candela, Altare, Idzes, Zampano; Lella, Busio, Tessmann, Ellertsson; Pohjapalo, Johnsen. All: Vanoli.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Coulibaly; Hernani, Bernabé; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. All: Pecchia.