Verso il Monza: Valenti out, rientra Osorio

Il Parma perde Lautaro Valenti per la sfida contro il Monza. Il difensore argentino avrebbe rimediato una contrattura in allenamento, abbandonando anzitempo la seduta di lavoro a Collecchio. E’ successo un paio di giorni fa. Valenti, reduce da due partite consecutive prima della sosta, starà fuori per una decina di giorni probabilmente, l’infortunio non è di grave entità. Un peccato, visto che l’argentino, dopo mesi in cui ha mostrato diverse difficoltà, si era fatto notare per un paio di prestazioni in cui ha fatto vedere segnali di crescita.

Non è al meglio neanche Dennis Man. Il romeno ha smaltito il Covid e - a causa di un affaticamento muscolare - si era fermato durante l’allenamento. Ma non dovrebbe essere in dubbio la sua presenza per la partita di domenica contro il Monza. Maresca confida nel suo talento, sa che un calciatore come lui può fare la differenza in qualsiasi momento. Assieme a Mihaila, Man è un fattore per il Parma che in questo periodo ha bisogno della sua rapidità per cercare di correggere il tiro.

Per un Valenti costretto a dare forfait, un Osorio che rientra, anche se non a pieno regime. Il venezuelano, rimasto fuori dal 29 agosto per una forte distorsione alla caviglia sinistra, si è ritratto su un’InstaStory mentre era sul lettino dei massaggi. Lavoro precauzionale, per assorbire maggiormente l’infortunio. Osorio, convocato dal Venezuela per le partite di qualificazione al Mondiale in Qatar, è rimasto a Parma per curarsi e farsi trovare pronto in caso di chiamata di Maresca, che può contare su un’ampia scelta nel reparto arretrato.

Davanti, in caso il tecnico non volesse rischiare Man dall’inizio, si pensa a Bonny titolare, con Tutino (o Bonny, come a Ferrara) esterno nel tridente. C’è ancora tempo per provare la migliore formazione, contro Stroppa - all’ultima spiaggia - Maresca deve trovare per forza il suo posto al sole.