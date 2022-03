Vezzano - Terme Monticelli 1 - 1 | Buon punto esterno per i biancocelesti

Buon punto esterno per il Terme Monticelli che però si allontana dalla salvezza diretta, dal momento che la sestultima, il Brescello, ha vinto in questo turno con il Luzzara, portandosi a quattro lunghezze dai parmensi. A Vezzano sono stati i padroni di casa a passare in vantaggio al 24’ con la rete di Spadacini, ma la reazione dei parmensi è arrivata nella ripresa quando Capra ha trovato il pareggio al 54’ regalando un punto importantissimo ai suoi, sia per la classifica che per il morale.