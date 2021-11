Vianese - Sorbolo 3 - 2 | I rossoblù vanno avanti di due reti poi si fanno rimontare

Squadra in casa

Ancora ultimo in classifica il Sorbolo che perde anche in casa della Vianese nonostante il doppio vantaggio iniziale. Al 18’ sono infatti i rossoblù a trovare il gol con Kane che porta avanti i suoi e fa ben sperare, soprattutto perché al 39’ arriva anche il raddoppio firmato da Baha e la partita sembra mettersi veramente bene. I parmensi rimangono poi in inferiorità numerica e nella ripresa la Vianese riesce nell’impresa del sorpasso segnano don Mascena Borges al 57’ che accorcia le distanze. Al 72’ è Galassi a trovare il gol del pareggio ed è poi la doppietta personale dello stesso giocatore a decretare la vittoria del padroni di casa all’88’.