Viarolese - Bobbiese 0 - 4 | La capolista non perdona e cala il poker

Non era la partita da vincere per la Viarolese che subisce quattro gol contro i piacentini, prova a reagire, ma trova un portiere che non sbaglia nulla

Dopo aver conquistato il primo punto in campionato domenica scorsa contro Il Cervo, la Viarolese cade di nuovo contro la corazzata della Bobbiese che rimane in testa alla classifica a punteggio pieno. Il vantaggio degli ospiti arriva già al 7’ quando Bonomi crossa al centro dell’area dove Franchi salta più in alto di tutti, incorna e la mette alle spalle di Basoni. Prova a farsi vedere la squadra di casa con Belfanti che calcia bene, ma trova un grande Serena a togliergli la gioia del gol. Al 25’ raddoppia la Bobbiese ancora con Franchi che riceve un pallone lungo da De Matteo e, solo davanti al portiere, incrocia portando il risuolato sullo 0-2.

Ci prova in tutti i modi la Viarolese, ma continua a scontrarsi con un portiere attentissimo. Nella ripresa la Bobbiese allunga ancora al 53’ grazie ad un autogol di Mangiameli che di testa, nel tentativo di spazzare via, manda il pallone nella propria porta. Non c’è più niente da fare per i parmensi che al 77’ subiscono anche il quarto gol quando Pellegrino perde una palla sanguinosa al limite della propria area dove Makaya lesto si trova solo davanti a Basoni e non sbaglia.