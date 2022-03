Viarolese - Carignano 0 - 1 | I giallorossi di misura preparano l'assalto alla vetta

Viarolese - US Carignano

Tabellino partita Viarolese - US Carignano

Bel colpo del Carignano che vincendo sul campo del fanalino di coda Viarolese si porta a meno quattro dalla vetta, approfittando della sconfitta del Tonnotto San Secondo sul campo della Gotico Garibaldina. Il primo tempo è equilibrato ed entrambe le squadre faticano a costruire azioni offensive; poi nella ripresa i giallorossi entrano in campo più determinati e pronti via trovano il gol della vittoria con Ibrahimi, controllando poi fino al triplice fischio. Per i padroni di casa un’altra caduta che porta verso la retrocessione diretta, salvo miracoli.