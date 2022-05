Viarolese - Castellana Fontana 0 - 6 | Disfatta totale per gli azzurro-granata

Ennesima 'Caporetto' per la Viarolese che anche all’ultima giornata subisce sei reti giocando in casa contro un Castellana Fontana fresco di promozione in Eccellenza e di festeggiamenti. I parmensi riescono resistere per un tempo, poi al primo minuto della ripresa i piacentini passano in vantaggio con Cossetti. A questo punto la Viarolese perde completamente il pallino del gioco e rimane in balìa degli avversari subendo il raddoppio del Castellana Fontana al 52’ per mano di Toscani. Solo sei minuti più tardi è Pagani a trovare il tris, poi arriva la doppietta per Cossetti che segna il poker al 66’. Ci pensa poi Federico Gazzola a mettere a segno la quinta rete per gli ospiti e infine Cossetti si porta a casa il pallone trovando la tripletta valida per il 6-0 finale al 90’.