Il derby tra Viarolese e Fiore Pallavicino va agli ospiti che conquistano la prima vittoria e i primi punti in campionato, mentre i padroni di casa restano fermi a zero e ultimi in classifica. Tra i parmensi c’è un sostanziale equilibrio, ma il Pallavicino riesce a segnare una rete in più con i gol di Murro e Tasevski. La Viarolese risponde con Vighi, ma il gol non serve a nulla.