Viarolese - Il Cervo 0 - 2 | Azzurro-granata sempre più ultimi, bene Il Cervo

Sempre più a fondo la Viarolese, sempre più vicino alla salvezza Il Cervo. Nel derby di questo pomeriggio i ragazzi di mister Ferrari hanno battuto i padroni di casa per 2-0, condannandoli ancora all’ultimo posto con un solo punto in classifica. Il Cervo invece è partito benissimo in questo 2022 e sta conquistando punti preziosi per arrivare ad una salvezza tranquilla. Il match di questo pomeriggio è stato senza storia, con gli ospiti in vantaggio all’8’ con Bertolini. La partita poi è stata controllata dal Cervo che al 50’ ha raddoppiato con Consolini e chiuso di fatto il risultato.