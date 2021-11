Viarolese - Langhiranese 0 - 2 | I padroni di casa finiscono in nove

Lo scontro salvezza tra Viarolese e Langhiranese dà ragione a quest’ultima che si impone per 2-0 e torna alla vittoria dopo sette giornate. Per i padroni di casa invece la situazione di fa piuttosto complicata avendo ancora solo un punto in classifica. Partono forte i grigiorossi che creano subito ottime occasioni e passano in vantaggio al 17’ quando Drebli viene servito da Zanichelli e con un rasoterra batte il portiere di casa.

Prova a reagire la Viarolese, ma dopo poco è Ferrari a colpire un palo e Cittadino per due volte va vicino al raddoppio. A pochi minuti dall’intervallo i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica per la doppia ammonizione di Sartori che viene espulso. Nella ripresa la Langhiranese controlla e trova il raddoppio al 60’ con Bacchi Palazzi in tap in sulla respinta di Bosoni che aveva sventato un tiro di Cittadino. Nel finale la Viarolese rimane in nove per l’espulsione di Scalea e gli ospiti devono solo attendere il triplice fischio.