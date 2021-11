Viarolese - Pontenurese 1 - 6 | Azzurro-granata strapazzati in casa

Si fa sempre più dura la strada della Viarolese che nell’anticipo della decima giornata del Girone A di Promozione ha perso per 1-6 in casa contro la Pontenurese, rimanendo ferma a un punto in classifica. I piacentini sbloccano il risultato già dopo 15’ con Delfanti che di testa colpisce un cross di Lucci e manda in rete dopo aver colpito il palo.

Al 28’ i padroni di casa, già sotto di una rete, rimangono anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Zofrea che tocca con una mano in area un tiro di Russolillo ed è rosso diretto e rigore per gli ospiti: sul dischetto va Lucci che non sbaglia. Gli azzurro-granata riescono a resistere senza subire altre reti fino all’intervallo.

Nella ripresa poi arriva subito il terzo gol della Pontenurese quando al 51’ quando Gamba in tap-in batte Basoni che aveva appena salvato dopo un contropiede avversario. Passano sette minuti e i piacentini calano il poker con Lucci che segna la sua doppietta personale battendo Basoni. Ancora tre minuti (61’) ed è 0-5 quando Delfanti non si lascia impressionare da Chiussi e calcia in rete da buona posizione.

Il gol della bandiera arriva al 68’ con Peracchi che si ritrova un buon pallone tra i piedi e sorprende Zanetti mal posizionato mandando in rete. Al 71’ però la sentenza micidiale arriva quando Raimondi approfitta di un po di confusione in area e calcia sotto alla traversa dove Basoni non può arrivare. Cerca una minima reazione la squadra di casa che non può comunque fare più niente per cambiare le sorti del match.