Viarolese - Tonnotto San Secondo 0 - 3 | Match in equilibrio fino a cinque minuti dalla fine

Rimane sull'1-0 in favore del Tonnotto il risultato fino all'85'; la Viarolese chiede un rigore che non viene concesso

Risultato che sembra parlare di assoluto dominio per gli ospiti, ma il match è stato equilibrato e aperto fino a cinque minuti dal triplice fischio. La prima occasione è proprio per il Tonnotto al 5', poi le squadre giocano alla pari fino al 36' quando Terranova su punizione sblocca il risultato. Nella ripresa il Tonnotto continua a tenere le redini del gioco, ma la Viarolese cerca spesso di costringere gli avversari nella propria metà campo. Al 70' i padroni di casa chiedono a gran voce un rigore che non viene concesso e che avrebbe potuto cambiare le sorti di una partita in bilico fino all'85' quando Bufo in contropiede ha allungato le distanze. A tempo scaduto poi è arrivato anche il terzo gol segnato da Lorenzini sugli sviluppi di un calcio d'angolo.