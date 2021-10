Viarolese - Vigolo Marchese 2 - 4 | Sconfitta per i parmensi che rimangono ultimi

Esce ancora una volta sconfitta la Viarolese che rimane ultima in classifica con un solo punto. A banchettare sul campo dei parmensi è il Vigolo Marchese che cala un poker con le doppiette di Sadik e Tolomeo. I padroni di casa provano a dire la loro andando in gol con Vighi e Didiba Mboke, ma non basta. Ora la strada verso la salvezza per la Viarolese si fa sempre più dura.