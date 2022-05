Victor San Marino - Colorno 0 - 2 | Gialloverdi primi insieme al Castenaso

Vince meritatamente nella seconda uscita del triangolare il Colorno che batte il Victor San Marino in terra romagnola. Creano tante occasioni i gialloverdi che non concretizzano, in particolare con Bandaogo e Ghirardi. Il vantaggio arriva al 24’ quando, sugli sviluppi di una punizione battuta da Malivojevic, Diaw è lesto nell’approfittare di un po’ di confusione in area per battere il portiere avversario.

Al 42’ il Colorno va vicino al raddoppio con Ghirardi, ma non riesce ad approfittarne. Nella ripresa parte bene la squadra di casa che va subito vicina al raddoppio con De Queiroz, ma il portiere ospite para. Continua a macinare gioco il Victor San Marino, ma al 70’ i gialloverdi trovano il raddoppio quando De Queiroz commette fallo di mano in area ed è calcio di rigore: sul dischetto si presenta Malivojevic che non sbaglia. Non succede praticamente più nulla fino al triplice fischio.