Vigilia contro il Cittadella, Maresca: "Non ho dubbi, usciremo da questa situazione"

Dal nostro inviato

COLLECCHIO - "Quello che stiamo provando a fare dall'inizio è provare a cercare di capire le esigenze del campionato e della squadra e cerchiamo di adattarci. Ma capisco che prima ne veniamo fuori e prima siamo tranquilli tutti". Enzo Maresca non vede l'iora di ritornare in campo, per smaltire le tossine della sconfitta di Reggio Calabria. Sono stati giorni pesanti in casa Parma, dopo il 2-1del Granillo il malcontento dei tifosi non ha rispariamo nessuno, anche se in questi casi - come spesso accade - il più esposto è sempre l'allenatore. "L'allenatore deve essere consapevole che le conseguenze sono anche sue - dice Maresca in conferenza -. Dopo Reggio, è normale e giusto che un allenatore debba sentirsi in discussione quando non arriva il risultato. Fa parte del mio lavoro. Alla vigilia della Reggina ho detto che mi aspettavo di essere dove eravamo da un punto di vista generale della situazione, del gioco e delle problematiche, non dei punti. Ne avremmo meritati 3-4 in più. Non li abbiamo e quindi bisogna riprenderseli al più presto. Questo è il punto della situazione. Segreti in questa situazione non ce ne sono, c'è da analizzare bene cosa non funziona e farlo funzionare trovando le soluzioni. In questo momento squadra, staff e società sono consapevoli che ci sta mancando qualcosa dal punto di vista dei punti e lì bisogna cercare di riprenderseli il prima possibile".

Mancano punti e forse manca anche qualche centrocampista, visto che Traore - per stessa ammissione di Maresca - non è ancora pronto. L'infortunio di Schiattarella ha di fatto tolto un riferimento importante a Enzo: "Quello che stiamo provando a fare dall'inizio è provare a cercare di capire le esigenze del campionato e della squadra e cerchiamo di adattarci. Dall'inizio siamo partiti con un'idea, poi modificata per un'esigenza per trovare soluzioni. Ad oggi stiamo provando a trovare soluzioni, come ho sempre detto e anche prima di Reggio Calabria. Non ho dubbi verremo fuori da questa situazione, anche in classifica, è solamente questione di tempo. Nei primi venti minuti a Reggio abbiamo sofferto, poi abbiamo fatto settanta minuti e un secondo tempo con il 70% di possesso. I primi venti minuti hanno condizionato la gara, ti ritrovi a rincorrere e non è mai facile, specie in quei campi. I primi venti minuti hanno condizionato il risultato, negli altri settanta non abbiamo concesso nulla oltre al rigore. L'impatto deve essere diverso. Ai tifosi dico che li capiamo, è comprensibile che non siano contenti. Non devono esserlo per la classifica, che è quello che conta. Su nove partite fatte la squadra il più delle volte ha meritato qualcosa in più. Posso solo dire di continuare ad accompagnarci come hanno fatto col Monza, come ho detto l'altro giorno per noi è stato un piacere riaverli. Con la speranza che possiamo regalargli qualcosa in più. A mio avviso siamo al 30% dell'idea che mi piacerebbe creare qua e che ho fatto anche quando non ero qui. Un passo avanti è stato fatto, il secondo tempo di Reggio Calabria non è arrivato per inerzia ma quella è la nostra strada. Lo vogliamo fare in tutte le gare, ma questo non vuol dire che lo faremo da domani. L'idea è quella di provare a fare quanto fatto nel secondo tempo di Reggio".

Il discorso poi si sposta sui singoli: "Man? Forse sono presuntuoso ma io ho un pregio: non ho reti sociali, non leggo niente. Io arrivo qui alle sei e mezza del mattino e vado via alle sei del pomeriggio, pensando solo a come migliorare la squadra. Quello che ha detto l'agente di Dennis non lo so, però anche a voi ho detto che l'espressione è un diritto di tutti. Poi si può essere d'accordo o no. Dennis fa parte di quel gruppo di ragazzi che dovrebbero fare la differenza e che soprattutto devono assumersi la responsabilità di fare la differenza. Parlo di lui, di Vazquez, di Danilo, di Osorio, di tutti questi giocatori importanti che devono assumersi la responsabilità dei giocatori importanti. E farlo non è dirlo, bisogna farlo. Vazquez? Lo state scoprendo ma è un giocatore forte".