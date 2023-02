Vignolese - Colorno 2 - 0 | Ancora una caduta per i gialloverdi

Niente da fare per il Colorno che perde ancora una partita delicata e si ritrova a una distanza ormai esagerata dalle prime per poter pensare di recuperare. I rossoverdi mettono in campo tutta la voglia di uscire dalla zona rossa della classifica e si impongono contro i gialloverdi, costruiti per puntare a ben altri obiettivi.

Al 10’ i padroni di casa sono già in vantaggio grazie alla rete di Selim, poi va subito a caccia del raddoppio per chiudere il risultato e lo trova al 23’ con la rete di Iori. I modenesi poi controllano il match cercando in tutti i modi di bloccare le iniziative degli ospiti e al 90’ il risultato è di 2-0.