Vignolese - Fidentina 2 - 2 | I granata partono male, poi recuperano nella ripresa

Non ci si annoia nel match tra Vignolese e Fidentina, partita bella e vivace, segnata da alcune decisioni arbitrali. Primo tempo divertente con azioni da una parte e dell’altra, poi i modenesi al 32’ passano in vantaggio per un errore grave della difesa fidentina che ha lasciato completamente solo Barbolini entrato poi in area con la palla, libero di tirare a porta vuota. Il primo tempo termina sull’1-0 nonostante nel numerose occasioni da entrambe le parti. Nella ripresa i parmensi cambiano modulo e dal 3-4-3 si mettono sul 4-3-3 cominciando a spingere per cercare il pareggio.

Arriva poi l’episodio che cambia la partita quando viene atterrato Pasaro in area e l’arbitro non fischia il rigore, ma i giocatori della Fidentina si fermano per protestare, mentre i rossoverdi sono lesti a ripartire in contropiede completamente liberi arrivando in area e procurandosi, loro, il calcio di rigore: è il 67’ e Girotti si presenta sul dischetto trasformando alle spalle di Ghiretti. Dopo il secondo gol la Vignolese subisce un calo fisico pesante e la Fidentina vede la possibilità di provare a recuperare, così un minuto dopo il rigore Pasaro accorcia le distanze e a 5’ dalla fine trasforma un calcio di rigore conquistato per fallo di mano degli avversari. Nei minuti di recupero lo stesso Pasaro va vicino alla tripletta e alla vittoria, ma il match termina 2-2.