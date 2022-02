Vigolo Marchese - Carignano 1 - 2 | I giallorossi vincono in rimonta

Il Carignano rimane nella scia delle prime vincendo in trasferta in casa del Vigolo Marchese che rimane invece in difficoltà in classifica, dentro alla zona play out. I piacentini sono passati in vantaggio al 17’ con Corbellini e sono riusciti a resistere per tutto il primo tempo e anche nella ripresa oltre l’ora di gioco. Al 65’ però è arrivato il pareggio dei giallorossi quando l’arbitro ha fischiato un rigore trasformato poi da Ibrahimi. A questo punto il Carignano ha cominciato a crederci spingendo per trovare la vittoria che è arrivata all’85’ con la rete di De Angelis.