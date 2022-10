Vigolo Marchese - Carignano 1 - 3 | I giallorossi salgono soli al secondo posto

Vigolo Marchese - US Carignano

Vince ancora il Carignano che sorpassa il classifica il Fornovo Medesano e si porta in solitaria a due punti dalla vetta, ora occupata solo dalla Pontenurese. I biancogialli hanno vinto fuori casa sul campo del Vigolo Marchese dopo essere passati in svantaggio al 10’ quando Cosmai ha portato in vantaggio i piacentini.

La reazione è arrivata immediatamente e al 30’ gli ospiti hanno trovato il pareggio con Mantelli, poi allo scadere del primo tempo, al 45’, Talignani ha ribaltato il risultato. Nella ripresa è stato Viani al 75’ a chiudere il punteggio con il tris del definitivo 1-3.