Vigolo Marchese - Felino 2 - 1 | I rossoblù si fanno rimontare al 93'

Si mettono male le cose per il Felino che perde per la quinta volta in stagione e scivola in zona play out. In casa del Vigolo Marchese termina 2-1 con i piacentini che staccano i rossoblù in classifica da una situazione di parità di punti fino alla giornata di oggi. A passare in vantaggio è stata la squadra guidata da Luigi Apolloni che dopo un primo tempo equilibrato ha trovato la rete al 43’, poco prima dell’intervallo, con Corbelli.

Il gol allo scadere del primo tempo avrebbe potuto tagliare le gambe ai padroni di casa che sono partiti invece bene nella ripresa trovando poi il pareggio al 76’ con Nogueira Santos. Quando sembrava che tutto dovesse finire col pareggio, al 93’ Khawanda ha trovato la zampata che ha regalato invece i tre punti al Vigolo.