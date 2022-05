Vigolo Marchese - Fiore Pallavicino 5 - 0 | Parmensi retrocessi dopo una sonora sconfitta

E’ arrivato il verdetto della retrocessione diretta per il Fiore Pallavicino che è uscito sconfitto con un sonoro 5-0 dal campo del Vigolo Marchese. Un esito diverso non avrebbe cambiato le sorti dei parmensi dal momento che il risultato della Langhiranese, vincente contro la Viarolese, avrebbe comunque condannato il Pallavicino. In terra piacentina il risultato è stato sbloccato dopo 13’ quando Quattara ha segnato la rete del vantaggio per il Vigolo, poi la partita è rimasta in equilibrio fino al 42’ quando è arrivato il raddoppio firmato da Corbellini.

Nella ripresa i padroni di casa hanno trovato il tris al 53’ con Hien Sei e al 66’ il poker è stato servito da Nogueira Santos. A chiudere definitivamente il match è stato un minuto più tardi Tolometo che ha messo a segno la quinta rete contro un Pallavicino ormai rassegnato.