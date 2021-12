Promozione, Vigolo Marchese-Fornovo Medesano si giocherà il 6 gennaio

E’ il 6 gennaio la data scelta per rigiocare il match tra Vigolo Marchese e Fornovo Medesano, valido per la tredicesima giornata di campionato. Il match, che si giocherà alle 14,30, era inizialmente stato giocato ed era terminato con punteggio di 1-2 in favore dei parmensi. L’arbitro però ha ammesso nel proprio referto l’errore in occasione di un calcio di rigore tirato dai padroni di casa: il pallone era entrato in porta e poi uscito attraverso le maglie della rete, ingannando la vista del direttore di gara che non aveva assegnato in un primo momento assegnato il gol. L’errore confessato ha indotto poi la giustizia sportiva a disporre la ripetizione della gara che è ora in programma per il giorno dell’Epifania alle 14,30.