Vigolo Marchese - Futura Fornovo Medesano 1 - 1 | Parmensi in vantaggio al 3' e recuperati nel finale

Si è rigiocato oggi la partita tra Vigolo Marchese e Fornovo Medesano, annullata lo scorso 4 dicembre per un gol non visto dall’arbitro a causa di un buco nella rete. Allora i parmensi avevano trovato la vittoria per 2-1, oggi invece il match è terminato 1-1 con gli ospiti passati in vantaggio già al 3’ quando il nuovo acquisto Palma si procura una bella punizione del limite che viene poi calciata con una gran botta da Bernardini e il pallone termina sotto al sette dove il portiere del Vigolo non può arrivare.

Non ci sono poi grandi emozioni, con il Fornovo Medesano che controlla tranquillamente il vantaggio, poi all’82’ Badiali per evitare l’angolo rinvia colpendo il compagno Diakitè e la palla prende una strana traiettoria entrando nella porta di un incolpevole Bertolazzi. Anche se entrambe le squadre cercano di vincerla, non creano più nessuna occasione importante fino al triplice fischio e la posta in palio viene spartita.