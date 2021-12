Vigolo Marchese - Futura Fornovo Medesano 1 - 2 | Due reti nei primi sei minuti per i parmensi

Arriva una vittoria importante per il Fornovo Medesano in quella che forse non è stata la miglior partita del girone. Dopo sei minuti i parmensi erano già in vantaggio di due reti con Moscatiello che ha sbloccato con una palombella in area su calcio d’angolo al 3’ e Diakite che ha raddoppiato al 6’ con una bella punizione all’incrocio dei pali. Al 33’ il Vigolo Marchese ha accorciato le distanze con Tolomeo di testa al termine di una bella azione corale, favorita da un’ingenuità difensiva degli ospiti. Nella ripresa i padroni di casa, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Arcari, hanno più volte sfiorato il pareggio trovando anche un palo e una traversa, ma i parmensi hanno stretto i denti e portato a casa la vittoria.