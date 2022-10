Vigolo Marchese - Noceto 0 - 1 | Seconda vittoria consecutiva per i gialloblù

Ancora una vittoria per il Noceto che dopo una fila di sconfitte ha trovato la via dei tre punti e non la vuole più lasciare. Oggi in trasferta, sul campo del Vigolo Marchese, i gialloblù hanno giocato una buona partita passando in vantaggio al quarto d’ora del primo tempo con Carlucci e controllando poi il vantaggio fino al triplice fischio. Ora la classifica non fa più così paura.