Vigolo Marchese - Noceto 1 - 1 | I gialloblù vanno sotto nel primo tempo poi riescono a recuperare

Pareggio per il Noceto che passa in svantaggio contro il Vigolo Marchese poi riesce e a recuperare. Al 5’ sono i parmensi ad avere la prima occasione con Rizzi che raccoglie sul primo palo un corner battuto da Pioli e spizza per Delporto impegna Taino in una bella parata. E’ ancora Noceto al 10’ con Barbarini che colpisce la traversa dopo una bella azione di squadra. Nonostante la bella partenza degli ospiti, a passare in vantaggio sono i padroni di casa al 20’: Mancini devia un cross al centro e mette fuori causa Lucani facilitando il tap-in di Tolomeo che non può sbagliare di testa.

Nella ripresa il Noceto spinge per cercare il pareggio così al 50’ Delporto calcia di mancino ma la palla esce di pochissimo. Al 68’ arriva invece la rete quando Ziveri si incarica di calciare dalla trequarti e mette il pallone nell’angolino alle spalle di Taino. Al 70’ ci prova Mazzoni per il Vigolo Marchese, ma il tiro termina di poco alto sulla traversa. Due minuti più tardi serve un miracolo di Lucani su Nugeira che colpisce di testa dal centro dell’area. Termina così con un punto a testa il match tra piacentini e parmensi.