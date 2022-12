Vigolo Marchese - Solignano 2 - 3 | Tre punti pesantissimi per i parmensi

Squadra in casa

Pomeriggio da incorniciare per il Solignano che prova a portarsi verso i play out, ora distanti solo un punto, dopo la vittoria ottenuta sul campo di una squadra ostica come il Vigolo Marchese. Sono stati proprio i parmensi a sbloccare il risultato al 30’ con Palumbo, autore poi di una doppietta al 44’.

Al terzo minuto di recupero del primo tempo poi è stato Giangiacomi a chiudere il risultato col tris. Nella ripresa partenza lampo dei piacentini che hanno subito accorciato al 46’ con Khavanda. Brividi poi al 61’ quando Sakid ha riaperto la partita portando il Vigolo sul 2-3, ma il Solignano ha controllato con ordine fino al triplice fischio portando a casa tre punti importantissimi.